



Обследование переливной плотины на ерике Каширин в Среднеахтубинском районе, которую прорвало в апреле текущего года, заказал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена контракта определена в сумме 660 тысяч 200 рублей - это средства областного бюджета.

Исполнителю работ предстоит провести обследование гидротехнического сооружения, проанализировать безопасность плотины, просчитать размер вреда, который может быть причинен жизни и здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС. На основании обследования необходимо разработать декларацию безопасности, подготовить обобщенные данные для внесения в Российский регистр гидротехнических сооружений. В техническом задании также указано, что декларация безопасности должна пройти все необходимые согласования, в том числе в Ростехнадзоре. Главная цель обследований - получить разрешения на эксплуатацию ГТС, поставить информационные данные о сооружении на государственный учет в Российском регистре гидротехнических сооружений.

Все работы должны быть закончены не позднее 25 декабря текущего года.





Напомним, плотину около хутора Невидимка сдали в эксплуатацию в конце прошлого года. Подрядчиком работ выступала группа компаний ЕКС. Объект возводился в рамках нацпроекта "Экология", объем финансирования составил 161 миллион рублей.





Переливная плотина длиной 83 метра и шириной 6,5 метра представляет собой конструкцию из трубошпунта, железобетонных перекрытий и гидрозатворов, которые позволяют регулировать уровень воды. Как поясняли ранее в облкомприроды, сооружение даст возможность аккумулировать ресурсы на участке ерика, питающем сеть водотоков Каширинского водного тракта (ериков Осинки, Гнилой, Шумроватый, Песчаный, Шуляшка, озер Невидимки, Песчаное и других), обеспечит прирост полезной емкости водохранилищ и водохозяйственных систем до 870 тысяч кубометров, пополнение подземных водоносных горизонтов, повышение уровней воды в колодцах и скважинах 2,5 тысячи жителей близлежащих населенных пунктов.



