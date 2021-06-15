Экология

Переливную плотину под Волгоградом оценят на безопасность после весеннего происшествия

Экология 15.06.2021 17:23
0
15.06.2021 17:23


Обследование переливной плотины на ерике Каширин в Среднеахтубинском районе, которую прорвало в апреле текущего года, заказал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена контракта определена в сумме 660 тысяч 200 рублей - это средства областного бюджета.
Исполнителю работ предстоит провести обследование гидротехнического сооружения, проанализировать безопасность плотины, просчитать размер вреда, который может быть причинен жизни и здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС. На основании обследования необходимо разработать декларацию безопасности, подготовить обобщенные данные для внесения в Российский регистр гидротехнических сооружений. В техническом задании также указано, что декларация безопасности должна пройти все необходимые согласования, в том числе в Ростехнадзоре. Главная цель обследований - получить разрешения на эксплуатацию ГТС, поставить информационные данные о сооружении на государственный учет в Российском регистре гидротехнических сооружений.
Все работы должны быть закончены не позднее 25 декабря текущего года.

Напомним, что в апреле текущего года прокуратура Волгоградской области сообщила о начале проверки в связи с прорывом плотины в Среднеахтубинском районе. Отмечалось, что в ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств, качеству и безопасности выполненных работ. В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии тогда связали случившееся с максимальными сбросами на Волжской ГЭС, из-за которых вода в пойму устремилась сплошным потоком, в том числе через водопропускные сооружения
Напомним, плотину около хутора Невидимка сдали в эксплуатацию в конце прошлого года. Подрядчиком работ выступала группа компаний ЕКС. Объект возводился в рамках нацпроекта "Экология", объем финансирования составил 161 миллион рублей.  

Переливная плотина длиной 83 метра и шириной 6,5 метра представляет собой конструкцию из трубошпунта, железобетонных перекрытий и гидрозатворов, которые позволяют регулировать уровень воды. Как поясняли ранее в облкомприроды, сооружение даст возможность аккумулировать ресурсы на участке ерика, питающем сеть водотоков Каширинского водного тракта (ериков Осинки, Гнилой, Шумроватый, Песчаный, Шуляшка, озер Невидимки, Песчаное и других), обеспечит прирост полезной емкости водохранилищ и водохозяйственных систем до 870 тысяч кубометров, пополнение подземных водоносных горизонтов, повышение уровней воды в колодцах и скважинах 2,5 тысячи жителей близлежащих населенных пунктов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экология
11.06.2021 19:40
Экология 11.06.2021 19:40
Комментарии

0
Далее
Экология
11.06.2021 13:19
Экология 11.06.2021 13:19
Комментарии

0
Далее
Экология
10.06.2021 17:17
Экология 10.06.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Экология
10.06.2021 12:00
Экология 10.06.2021 12:00
Комментарии

0
Далее
Экология
10.06.2021 08:58
Экология 10.06.2021 08:58
Комментарии

0
Далее
Экология
08.06.2021 10:32
Экология 08.06.2021 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Экология
02.06.2021 09:21
Экология 02.06.2021 09:21
Комментарии

0
Далее
Экология
01.06.2021 17:00
Экология 01.06.2021 17:00
Комментарии

0
Далее
Экология
01.06.2021 12:56
Экология 01.06.2021 12:56
Комментарии

0
Далее
Экология
31.05.2021 12:59
Экология 31.05.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Экология
25.05.2021 18:59
Экология 25.05.2021 18:59
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2021 16:50
Экология 22.05.2021 16:50
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2021 15:54
Экология 22.05.2021 15:54
Комментарии

0
Далее
Экология
20.05.2021 16:22
Экология 20.05.2021 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Экология
19.05.2021 07:51
Экология 19.05.2021 07:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:43
По приказу Минздрава РФ: постковидники в Волгоградской области пройдут углубленное обследованиеСмотреть фотографии
17:57
Аферисты вогнали в огромные долги учительницу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:39
Погибли отец и сын: причины трагедии в многодетной семье выясняют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Переливную плотину под Волгоградом оценят на безопасность после весеннего происшествияСмотреть фотографии
16:04
Уникальные возможности: в Волгограде открыт Центр электронного медицинского образования ВолгГМУСмотреть фотографии
15:07
В Волгоградской области коронавирус нашли всего в двух городах и пяти районахСмотреть фотографии
14:57
В Волгоградской области осудили троих расхитителей нефтиСмотреть фотографии
13:39
Лжепродавцы спортивного питания осуждены в Волгоградской области за виртуальную аферуСмотреть фотографии
13:12
Десять выпускников в Волгоградской области сдали ЕГЭ на 100 балловСмотреть фотографии
12:35
Прокурор Волгоградской области и омбудсмены поговорят с селянами о наболевшемСмотреть фотографии
12:32
Референдума не будет?: облизбирком забраковал часть собранных подписей за волгоградское времяСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде 11 водителям грозит арест за тонировкуСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде бросившуюся в бега автоледи задержали за смертельное ДТПСмотреть фотографии
10:53
Губернатор Волгоградской области призвал не играть с коронавирусом в «лотерею»Смотреть фотографии
10:17
Призывника под Волгоградом осудили за неуставные взаимоотношенияСмотреть фотографии
09:55
Вакцина центра Чумакова поступила в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:50
Тело школьницы найдено в оросительном канале под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде УК «Новый дом» возродила во дворах многоэтажек детские площадкиСмотреть фотографии
09:27
В приграничном поселке Волгоградской области из-за разряда молнии вспыхнул пожарСмотреть фотографии
08:46
Иран и Турция: экспорт сельхозпродукции из Волгоградской области вырос вдвоеСмотреть фотографии
20:37
Под Волгоградом во время охоты на косулю погиб местный жительСмотреть фотографии
19:43
«Все померзло и утонуло»: дожди смывают надежды волгоградских дачников на урожайСмотреть фотографии
19:41
В Волгоградской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового составаСмотреть фотографии
17:49
Конкурс на должность директора фонда капремонта объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:52
В Волгоградской области снизилась суточная смертность от COVID-19Смотреть фотографии
13:37
В Волгограде из-за лихача-пенсионера в массовом ДТП пострадал мужчинаСмотреть фотографии
13:20
Очередной ливень в Волгоградской области затопил улицы Калача-на-ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
Цены на морковь в Волгограде побили новые рекордыСмотреть фотографии
11:53
«Боялись не довезти»: 92-летняя волгоградка заболела коронавирусом после второй дозы «Спутника»Смотреть фотографии
10:23
В Волжском водитель-подросток после ДТП попал в больницу с 13-летней пассажиркойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 