Прокуратура выясняет причину прорыва плотины в Среднеахтубинском районе Волгоградской области

Расследования 28.04.2021 10:17
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28.04.2021 10:17
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с прорывом плотины в Среднеахтубинском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на место происшествия рядом с хутором Репино на ерик Каширин выехал прокурор Среднеахтубинского района Вадим Дубилин. В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств, качеству и безопасности выполненных работ. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, пояснили в надзорном органе.
Информагентство запросило информацию в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона. В ближайшее время ведомство прокомментирует ситуацию.
Напомним, плотину около хутора Невидимка сдали в эксплуатацию в конце прошлого года. Подрядчиком работ выступала группа компаний ЕКС. Объект возводился в рамках нацпроекта "Экология", объем финансирования составил 161 миллион рублей.
Переливная плотина длиной 83 метра и шириной 6,5 метра представляет собой конструкцию из трубошпунта, железобетонных перекрытий и гидрозатворов, которые позволяют регулировать уровень воды, сообщали ранее в администрации региона. Как поясняли в облкомприроды, сооружение даст возможность аккумулировать ресурсы на участке ерика, питающем сеть водотоков Каширинского водного тракта (ериков Осинки, Гнилой, Шумроватый, Песчаный, Шуляшка, озер Невидимки, Песчаное и других), обеспечит прирост полезной емкости водохранилищ и водохозяйственных систем до 870 тысяч кубометров, пополнение подземных водоносных горизонтов, повышение уровней воды в колодцах и скважинах 2,5 тысячи жителей близлежащих населенных пунктов.
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