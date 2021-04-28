«Так и должно быть?»: в администрации Волгоградской области оценили ситуацию с прорывом плотины

Расследования 28.04.2021 12:25
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28.04.2021 12:25
В администрации Волгоградской области прокомментировали ситуацию, возникшую в районе плотины около хутора Репино в Среднеахтубинском районе. «Слово «переливная» в названии плотины не случайно, - сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пояснения облкомприроды. - Это сооружение в период половодья призвано свободно пропускать воду в пойму. Перелив потока может осуществляться как по всей длине гребня, так и через отдельные водосливные отверстия — это и есть основная функция сооружения, предусмотренная проектом, в соответствии с которым она возведена».
«В настоящее время режим работы Волжской ГЭС предусматривает максимальные сбросы. Именно поэтому вода идет в пойму сплошным потоком, в том числе через водопропускные сооружения. На следующем этапе, когда стартует плановое снижение сбросов через Волжскую ГЭС и вода начнет постепенно отходить из поймы, плотина позволит в максимально возможном количестве задержать ресурс», - говорится в комментарии.
Между тем, для оценки качества работы сооружения на место выехало руководство облкомприроды, представитель подрядной организации, ГУ МЧС России по Волгоградской области, региональной природоохранной прокуратуры, Ростехнадзора. С учетом максимального сброса воды через Волжскую ГЭС комиссия, в том числе, оценит возможность нанесения ущерба ближайшему населенному пункту.В случае выявления дефектов в работе переливной плотины будут устранены за счёт подрядчика, пояснили в ведомстве.
Напомним, прокуратура Волгоградской области сообщила об организации проверки в связи с прорывом плотины в Среднеахтубинском районе. В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств, качеству и безопасности выполненных работ, пояснили в прокуратуре.
Ранее было опубликовано видео несущихся потоков воды через плотину.
Напомним, водосливную плотину на ерике Каширин сдали в эксплуатацию в конце прошлого года. Подрядчиком работ выступала группа компаний ЕКС. Объект возводился в рамках нацпроекта экология, объем финансирования составил 161 миллион рублей. Переливная плотина длиной 83 метра и шириной 6,5 метра представляет собой конструкцию из трубошпунта, железобетонных перекрытий и гидрозатворов, которые позволяют регулировать уровень воды. Как поясняли ранее в облкомприроды, сооружение даст возможность аккумулировать ресурсы на участке ерика, питающем сеть водотоков Каширинского водного тракта (ериков Осинки, Гнилой, Шумроватый, Песчаный, Шуляшка, озер Невидимки, Песчаное и других), обеспечит прирост полезной емкости водохранилищ и водохозяйственных систем до 870 тысяч кубометров, пополнение подземных водоносных горизонтов, повышение уровней воды в колодцах и скважинах 2,5 тысячи жителей близлежащих населенных пунктов.
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