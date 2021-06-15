В Волгограде бросившуюся в бега автоледи задержали за смертельное ДТП





Полицейские задержали 58-летнюю женщину, которая 11 июня на своем кроссовере насмерть сбила 81-летнюю пенсионерку в Волгограде и уехала с места ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, все это время женщина скрывалась на квартире своего сына, которому она не сообщила о совершенном наезде.





В настоящее время она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие будет ходатайствовать перед судом о ее аресте. Смертельное ДТП произошло вечером 11 июня текущего года в Дзержинском районе. Тогда сообщалось, что неустановленный водитель, управляя автомашиной "Toyota RAV4", напротив строения №2 по ул.Московская совершил наезд на 81-летнюю пенсионерку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. Водитель не оказал помощи пострадавшей и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи.





Полицейские установили, что ранее иномарка была зарегистрирована в московском регионе, но еще в середине 2020 года владелец продал ее, после она сменила несколько хозяев, которые на регистрационный учет ее не ставили. В результате "Toyota" с характерными для ДТП следами, была обнаружена нарядом ДПС в одном из дворов Дзержинского района. Личность водителя была установлена.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области