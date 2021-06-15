Расследования

Призывника под Волгоградом осудили за неуставные взаимоотношения

Расследования 15.06.2021 10:17
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15.06.2021 10:17


К двум годам лишения свободы условно приговорен Волжским городским судом призывник Егор Бузмаков. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов региона, подсудимый признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанном с унижением чести и достоинства, сопряженном с насилием и с причинением средней тяжести вреда здоровью (п. "д" ч. 2 ст. 335 УК РФ).  
Следствием и судом установлено, что 27 марта текущего года призывник на территории части ударил сослуживца кулаком по лицу за то, что во время уборки он уронил его вещи  на пол и отказался их положить на место. Бузмаков признал себя виновным в предъявленном ему обвинении. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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