









Несовершеннолетний водитель мопеда «Евротекс» пострадал в Волгограде в результате аварии, которую спровоцировал сам. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне вечером в Центральном районе 17-летний мопедист поехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Нива».





Авария произошла на улице Коммунистическая, напротив дома №5. В результате ДТП водителя мопеда доставили в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области