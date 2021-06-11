Расследования 11.06.2021 14:17
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11.06.2021 14:17
28-летняя жительница Суровикинского района стала фигурантом уголовного дела – ее подозревают в причинении смерти по неосторожности своей малолетней дочери, которая задохнулась в дыму из-за зажженной свечи. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, женщина проживала в частном доме со своей дочерью, которой и не было двух лет. Накануне вечером в доме отключили свет. Мать зажгла восковую свечу,
поставила ее на пластиковый корпус телевизора, после чего уложила малышку спать. Около 23 часов вечера, убедившись, что дочка спит, подозреваемая оставила горящую свечу на приборе в комнате с кроваткой, а сама отправилась в гости к проживающей неподалеку подруге, где распивала спиртное. Вернувшись домой около 2 часов ночи, мать увидела дым - в комнате, где была девочка, оплавился телевизор.
Женщина вынесла малышку, которая уже не подавала признаков жизни на улицу, с помощью соседей вызвала спасателей и скорую помощь, однако ребенок был уже мертв. Специалисты установили, что именно непотушенная свеча, оставленная на легковоспламеняющейся поверхности, послужила причиной оплавления и задымления.
Ранее мать погибшей девочки уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и незаконное проникновение в жилище. Женщина направлена на освидетельствование для установления алкогольного опьянения.
В связи с гибелью ребенка также организована проверка прокуратурой Волгоградской области. Как пояснила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в ходе ее будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части проведения работы с семьей, состоявшей на учете в качестве неблагополучной.
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