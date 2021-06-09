Расследования

Приговор по делу о трупе в подвале многоэтажки вынесли в Волгограде

Расследования 09.06.2021 16:42
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09.06.2021 16:42


Виновным в убийстве приятеля признан 40-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Дзержинский районный суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима. Гособвинителем по этому уголовному делу выступал заместитель прокурора Волгоградской области Владимир Мосин.
Установлено, что 20 января прошлого года мужчины распивали спиртное в подвале многоквартирного дома №30 по бульвару 30-летия Победы. Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой фигурант уголовного дела нанес несколько ударов ножом своему знакомому. После этого он более 10 раз ударил его частью кирпичной кладки по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Дзержинскому району г.Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области.
Вину в убийстве мужчина полностью признал.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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