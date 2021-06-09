Зловонная река из сломанной канализации устремилась к волгоградскому поселку





В поселке Горьковский в Советском районе Волгограда в очередной раз прорвало канализационный колодец: на территории рядом с воинской частью разлилась черная зловонная река. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, на пустыре, где проходят канализационные трубы, все завалено бытовым и строительным мусором, который забивает колодец. Кто его сюда свозит, неизвестно. Очевидцы жалуются и на воинскую часть: по их словам, на этом месте часто проезжают боевые машины, которые ломают гусеницами сооружения водоотведения. В связи с этим уже было заменено пять колодцев, пояснили местные жители.







На ликвидацию потопа приехала некая аварийная служба без опознавательных знаков. Люди со специальным оборудованием прочистили заваленный мусором и бетоном колодец. Не исключено, что ситуация повторится вновь. В администрации Волгограда пообещали разобраться с этой историей.



