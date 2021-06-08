Общество 08.06.2021 15:02
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08.06.2021 15:02
На волгоградских рынках продают свеклу за 200 рублей за килограмм. Можно найти и подешевле - от 180 до 160 рублей, если совсем мелкая. Как рассказали ИА «Высота 102» ошарашенные волгоградцы, продавцы объясняют эту «аномалию» просто – свекла завозная, из Краснодарского края, а местная, мол, из-за дождей не уродилась. «Совсем с ума сошли? Что происходит с ценами?», - негодуют волгоградцы.
При этом в сетевых магазинах свеклы прошлого урожая практически не осталось. Сморщенные овощи, еще вчера стоившие копейки, журналисты ИА «Высота 102» нашли в «Квадрате» на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев по 70 рублей за кг. В магазине "МАН" на Комсомольской свекла стоит более 70 рублей. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о подорожании моркови до 70 рублей за кг и выше.
Между тем, по данным Росстата в мае в стране свекла подорожала на 35,3%, морковь – на 18,8%. При этом индекс потребительских цен за последний месяц весны по сравнению с апрелем оказался «смешным» - всего 0,74%.
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