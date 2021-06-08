РИТЭК присоединился к акции «Чистые берега»: нефтяники Волгограда очистили прибрежные зоны





В Международный день эколога работники Российской инновационной топливно-энергетической компании (ООО «РИТЭК», научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ») приняли участие в акции «Чистые берега», проводимой ЛУКОЙЛом совместно с Российским экологическим обществом, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Субботники под флагом предприятия прошли в Волгоградской и Самарской области, Республике Татарстан и Ханты-Мансийском автономном округе.

Вместе с активистами и местными жителями ритэковцы очистили от бытового мусора и сухостоя береговые линии рек, озер, водоемов.

Сотрудники ТПП «Волгограднефтегаз» накануне провели расчистку у реки Медведица. После чего зеленый десант активно потрудился на берегу Арчеды во Фролово, убрав мусор как с берегов, так и с прибрежной водной поверхности. Навели порядок ритэковцы и на территории у Ветютневского пруда.





















Забота об экологии, сохранение чистоты окружающей среды, лесовосстановление, повышение экологической культуры – приоритетные направления деятельности РИТЭКа. В каждом регионе присутствия предприятия реализуются программы по очищению воздуха, рекультивации, озеленению и многие другие.

Ежегодно сотрудники РИТЭКа проводят субботники и облагораживают социально значимые объекты инфраструктуры: аллеи, парки, скверы, центральные площади. Только за прошедший год предприятие высадило более 40 тысяч деревьев и кустарников, в реки и озера было выпущено более 400 тысяч мальков стерляди, сазана, пеляди и муксуна.

Работа по сохранению и умножению природного богатства будет продолжена.



