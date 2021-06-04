Спорт 04.06.2021 15:31
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04.06.2021 15:31
Сегодня Леонид Слуцкий впервые побывал на стадионе «Бомбонера», строящемся для его футбольной школы в Волгограде . Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе футбольной школы, Леонид Слуцкий познакомился с командой проекта, проинспектировал ход строительства, задал волнующие вопросы — в первую очередь, конечно же, о сроках завершения объекта. А еще исполнил первый в истории «Бомбонеры» пенальти — кстати, удар был отбит тренером вратарей Футбольной школы Слуцкого и бывшим игроком «Ротора» Андреем Евдохиным.
Напомним, стадион строится в одном из жилых комплексов в Советском районе Волгограда на собственные средства Леонида Слуцкого – главного тренера футбольного клуба «Рубин» - и известных футболистов братьев Березуцких. Ничья с этим клубом в последнем матче РПЛ привела к вылету «Ротора» из премьер-лиги. Строящийся стадион был назван в честь одной из легендарных мировых арен, расположенной в Буэнос-Айресе, в районе Ла Бока, где играет «Бока Хуниорс».
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