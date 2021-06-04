Экология

Снесут и сожгут: в Волгограде избавляются от зараженных ясеней (ВИДЕО)

Экология 04.06.2021 10:53
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04.06.2021 10:53




Сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» приступили к сносу деревьев, пораженных ясеневой изумрудной узкотелой златкой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, работы начались на улице Чуйкова, где погибли старые ясени. Чтобы вредитель не перекинулся на молодые деревья, пораженную древесину затем сожгут. Напомним, златка быстро поражает большие площади ствола, вдоль старых ходов образуются вздутия и трещины, в стволе - полости, и дерево в конечном итоге  погибает. Единственный эффективный метод предотвращения распространения данного подкарантинного вредителя, предусмотренный правилами по предупреждению распространения вредных организмов, -  санитарный снос погибших деревьев с последующим сожжением пораженной древесины. С этой же целью срезы насаждений обрабатываются специальными химикатами, чтобы полностью ликвидировать угрозу дальнейшего распространения стволовых насекомых.

На месте погибших старых насаждений муниципалитет высадит молодые деревья других видов, устойчивых к воздействию данного вредителя.

Напомним, ранее ИА "Высота 102" сообщало о массовой гибели ясеней в Волжском. Здесь засохли уже более полутора тысяч деревьев. Власти города намерены компенсировать погибший зеленый  фонд высадкой новых сортов насаждений. Первая вспышка заражения деревьев изумрудной златкой произошла на острове Сарпинский три года назад. 

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