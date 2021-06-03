На мокрой трассе «Волгоград-Москва» фура смяла легковушку: четверо в Михайловской ЦРБ

Происшествия 03.06.2021 17:25
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03.06.2021 17:25
Четверо человек пострадали в ДТП на московской трассе во Фроловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около двух часов дня «ВАЗ-21043» под управлением 30-летнего жителя Фролово при развороте не убедился в безопасности своего маневра. В результате грузовой автомобиль Вольво FH12 под управлением водителя из Дагестана протаранил легковушку, разбив заднюю часть машины. Травмы получили водитель и трое пассажиров. У водителя диагностированы ушиб грудной клетки, рваная рана шеи, у 30-летнего пассажира – травма головы, у 60-летнего мужчины – тяжелая травма головы, рана плеча, у 57-летней женщины – также тяжелая травма головы. Все они госпитализированы в Михайловскую ЦРБ. Во время аварии шел дождь, асфальт был мокрым.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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