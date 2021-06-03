Здравоохранение 03.06.2021 16:57
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03.06.2021 16:57
Анжелика Туманова назначена главным врачом ГУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника №12". Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, Анжелика Туманова родилась в Волгограде, окончила Волгоградский медицинский институт по специальности «Стоматология». Обучалась в ординатуре во Львовском государственном медицинском институте, далее – в аспирантуре на кафедре «Анатомия человека» Волгоградского государственного медицинского университета. Здесь же она прошла профессиональную переподготовку на курсе общественного здоровья и здравоохранения, а также в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Управление в сфере здравоохранения».
Свою профессиональную деятельность начала 30 лет назад на Украине, в Закарпатской области, в должности врача-интерна Мукачевской ЦРБ. Затем работала врачом-стоматологом в военной части, позднее - в частной стоматологической клинике. С 2010 по 2016 годы работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 6». С 2017 года по настоящее время занимала должность заместителя главного врача по медицинской части в клинической стоматологической поликлинике № 12. Анжелика Туманова отмечена благодарностью Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кандидатура Анжелики Викторовны Тумановой утверждена экспертным советом по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.
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