Расследования

Сына нашли в ванной: следователи выясняют обстоятельства гибели волгоградки в пожаре

Расследования 03.06.2021 13:44
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03.06.2021 13:44


В Волгограде по факту гибели женщины в результате пожара организована доследственная проверка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне вечером в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из многоквартирных домов по улице Бардина Тракторозаводского района Волгограда, обнаружено тело женщины. 
По предварительным данным, погибшей оказалась 85-летняя хозяйка квартиры. Задымление на балконе первыми увидели соседи, которые и вызвали спасательные службы. Оперативно прибывшим на место пожарным удалось проникнуть в квартиру и справиться с огнем. В ванной комнате в бессознательном состоянии обнаружен 50-летний сын пострадавшей, который госпитализирован. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Тело погибшей обнаружено в комнате с балконом, где и находился очаг возгорания.
Ранее о пожаре сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Причины возгорания квартиры пока не установлены. 

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