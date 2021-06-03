Сына нашли в ванной: следователи выясняют обстоятельства гибели волгоградки в пожаре





В Волгограде по факту гибели женщины в результате пожара организована доследственная проверка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне вечером в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из многоквартирных домов по улице Бардина Тракторозаводского района Волгограда, обнаружено тело женщины.

По предварительным данным, погибшей оказалась 85-летняя хозяйка квартиры. Задымление на балконе первыми увидели соседи, которые и вызвали спасательные службы. Оперативно прибывшим на место пожарным удалось проникнуть в квартиру и справиться с огнем. В ванной комнате в бессознательном состоянии обнаружен 50-летний сын пострадавшей, который госпитализирован. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Тело погибшей обнаружено в комнате с балконом, где и находился очаг возгорания.

Ранее о пожаре сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Причины возгорания квартиры пока не установлены.