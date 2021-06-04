Борьба с коррупцией

Федеральные чиновники в Волгоградской области "посоревновались" в доходах с региональными

Борьба с коррупцией 04.06.2021 08:25
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04.06.2021 08:25


Руководители управлений федеральных ведомств Волгоградской области отчитались о доходах за прошлый год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайтах данных, в большей части доходы руководителей региональных управлений федеральных органов оказались гораздо скромнее, чем, например, у заместителей губернатора Волгоградской области и председателей некоторых комитетов (в среднем - около 3 миллионов рублей (прим. ред. ИА "Высота 102").  Но есть и исключения. Так, самый высокий доход оказался у руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Юрия Кулиничева - около 11 миллионов рублей. Он задекларировал также земельный участок, незавершенное строительство дома, гараж, баню и квартиру в индивидуальной собственности, две квартиры в долевой собственности и автомобиль Hyundai. В 2019 году доход Юрия Кулиничева составил сумму, в три раза меньше. При этом список имущества у него был больше. В нынешней декларации уже нет земельного участка, одной квартиры и дома. 

У руководителя управления  Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольги Зубаревой доход составил около 3,4 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем было в 2019 году. В собственности у главы ведомства есть доля в квартире, гараж и автомобиль «Киа». Доход ее супруга составил всего 131 тысячу рублей. В собственности у него есть земельный участок, доля в квартире и садовый домик.
Глава управления Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям Руслан Гасанов задекларировал доход в размере 2,3 миллиона рублей и три квартиры в пользовании. 

Александр Чунаков, руководитель Волгоградстата, отчитался о доходе за 2020 год в размере 2,2 миллиона рублей. В собственности у главы управления федерального ведомства есть земельный участок, доля в квартире и гараж. Супруга Александра Чунакова с доходом почти в 700 тысяч рублей владеет земельным участком, домом площадью около 230 квадратных метров, долей в квартире и машиной «Тойота РАВ-4». 
Руководитель трудинспекции Волгоградской области Юрий Карамдин отчитался о доходе в размере 2 миллионов рублей. Список имущества его состоит из доли в квартире, гаража и автомобиля Volkswagen Touareg. Доход его супруги – около 900 тысяч рублей, она также владеет частью квартиры. 

Роман Лучников, руководитель Волгоградского УФАС, задекларировал за 2020 год 1,6 миллиона рублей. Глава антимонопольного ведомства владеет долей в квартире, квартирой площадью около 25 квадратных метров, земельным участком и домом площадью 18 квадратных метров. В пользовании у него квартира площадью более 130 квадратов. 
Александр Хрипко, который исполняет обязанности ставшего фигурантом уголовного дела экс-начальника территориального управления Росимущества Юрия Ефимова, указал в декларации доход в размере 1,3 миллиона рублей. Он имеет доли в двух квартирах и в одном земельном участке. Доход его супруги в прошлом году был нулевым. В 2019 году она отчиталась о 6 миллионах рублей. Однако в декларации за 2020 год в списке имущества, состоящего из доли в двух квартирах, двух дачных домиков, двух земельных наделов и доле в одном наделе, появилась новая жилплощадь. 

Самый маленький доход среди руководителей региональных управлений зафиксирован у Владимира Михайлова, возглавляющего Роскомнадзор по Волгоградской области и Калмыкии, - 1,1 миллиона рублей. В собственности у него – квартира, машина Skoda Octavia. В пользовании у Владимира Михайлова – также дача и земельный участок. Доход его супруги составил за прошлый год менее 700 тысяч рублей. 

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