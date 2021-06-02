«Улыбнись спутнику»: в волгоградских стоматологиях стартовала необычная акция

Здравоохранение 02.06.2021 18:52
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02.06.2021 18:52
Сегодня в Волгоградской области стартовала необычная акция «Улыбнись спутнику», организованная региональным комитетом здравоохранения. Первые участники уже успели привиться от коронавируса прямо в одной из волгоградских стоматологий и сразу получили на выбор скидку на лечение зубов или на ортопедические услуги. Акция проходит в государственных учреждениях, воспользоваться скидкой на медицинские услуги может любой желающий. Как рассказал ИА «Высота 102» главный внештатный специалист стоматолог Волгоградской области Сергей Гаценко, мероприятие проводится по инициативе стоматологов со 2 по 11 июня включительно.
«Мы осознаем важность приблизить вакцинацию к населению и нашим посетителям, так как сами хотим быть в безопасности. Я и мои коллеги уже получили прививку. Хочется быстрее приблизить то время, когда мы не носили масок и посещали спокойно общественные мероприятия», - подчеркнул Гаценко.
Материал подготовлен в рамках проекта «Сильная медицина — показатель благополучия и здоровья граждан».
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