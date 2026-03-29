Волгоградские врачи 24 апреля проведут приемы в сельских ФАП: список

Проект «#ДоброВСело», в рамках которого группа волгоградских врачей ведут приемы в отдаленных сельских фельдшерско-акушерских пунктах, стартовал в Волгоградской области. Медики уже посетили ФАПы в селах Ольховского, Городищенского, Среднеахтубинского, Дубовского, Светлоярского и Калачевского районов.

Как уточнили в облздраве, следующий выезд волгоградских медиков в сельскую глубинку состоится 24 апреля.

- Специалисты направятся на станцию Чапурники (Светлоярский район), во врачебную амбулаторию поселка Красный Октябрь (Среднеахтубинский район), в Прямобалкинский ФАП (Дубовский район), Пятиизбянский ФАП (Калачевский район), ОВОП поселка Карповка (Городищенский район), Гусевский ФАП (Ольховский р-он), - сообщили в профильном комитете.

Сельские жители смогут получить консультацию у офтальмолога, кардиолога, эндокринолога, невролога, а также пройти необходимые диагностические обследования.

Представители региональных медучреждений и добровольцы не только оказывают медицинскую помощь и проводят консультации, но еще организовывают мастер-классы по оказанию первой помощи и тренинги по скандинавской ходьбе.

В 2025 году в ходе проекта «#ДоброВСело» было совершено 16 таких выездов в труднодоступные районы, где 1,4 тысячи жителей смогли попасть к узкопрофильным специалистам.

