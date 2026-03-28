Выезды медиков в села стартовали в Волгоградской области





Новый сезон проекта «#ДоброВСело» открыт в Волгоградской области. Врачи выезжают в ФАП в отдаленных селах для проведения консультаций и оказания медицинской помощи местным жителям.

По информации облздрава, на минувшей неделе состоялись первые выезды мобильных бригад волонтеров-медиков. Участие в проекте приняли шесть команд, в состав которых вошли представители региональных медучреждений и добровольцы. Врачи выезжали в ФАПы отдаленных сел Ольховского, Городищенского, Среднеахтубинского, Дубовского, Светлоярского и Калачевского районов.



Следующий выезд запланирован на 24 апреля. Специалисты направятся на станцию Чапурники (Светлоярский район), во врачебную амбулаторию поселка Красный Октябрь (Среднеахтубинский район), в Прямобалкинский ФАП (Дубовский район), Пятиизбянский ФАП (Калачевский район), ОВОП поселка Карповка (Городищенский район), Гусевский ФАП (Ольховский район). Жители смогут получить консультации офтальмолога, кардиолога, эндокринолога, невролога, а также пройти необходимые диагностические обследования.



Справка. 2025 году активисты регионального отделения движения «Волонтеры-медики» в Волгоградской области организовали медосмотры и консультации для 1,4 тыс. жителей региона. Совместно со специалистами медицинских учреждений добровольцы совершили 16 выездов в труднодоступные районы.



Фото администрации Волгоградской области



