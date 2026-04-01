Волгоградские врачи вернули лицо пациентке с опухолью





Волгоградские врачи завершили очередной сложный этап лечения пациентки с невриномой. Медики не только удалили доброкачественную опухоль, которая отразилась на лице женщины, но и купировали тяжелые неврологические осложнения.

Как рассказали в ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1», три года назад у женщины начались проблемы со слухом. МРТ показало наличие опухоли, которая к тому же увеличивалась в размерах.

В 2025 году в нейрохирургическом центре ВОКБ №1 пациентке была проведена успешная операция по удалению невриномы.

Женщина восстанавливалась в отделении медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы ВОКБ №1. Из-за невропатии лицевого нерва у нее наблюдалась асимметрия лица, в том числе бровей и носогубной складки, не смыкалось веко. После курса реабилитации лицу волгоградки удалось вернуть подвижность и симметрию. Самое главное, у пациентки стала восстанавливаться речь. В настоящее время она продолжает курс комплексной реабилитации под наблюдением профильных специалистов и демонстрирует позитивный настрой на полное восстановление.