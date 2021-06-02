ДТП с «Мерседесом» и семеркой в Волгограде попало на видео

Происшествия 02.06.2021 10:26
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02.06.2021 10:26
Камеры видеонаблюдения сняли момент ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда, в котором пострадал водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около семи часов вечера. Отечественная семерка под управлением 36-летнего водителя двигалась по ул. Н.Отрады со стороны ул. Богомольца в сторону Набережной военной флотилии. При повороте водитель семерки не уступил дорогу, в результате чего машина врезалась в «Мерседес Бенц» под управлением 45-летнего водителя. Водитель «ВАЗ-2107» доставлен в больницу.
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