









В Волгограде задержан подозреваемый в совершении серии карманных краж. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 48-летний ранее неоднократно судимый житель Самары похитил у 65-летней пенсионерки в маршрутном такси в Центральном районе Волгограда кошелек с наличными деньгами и банковскими картами. Полторы тысячи рублей «щипач» (так называют карманников – прим. ред. ИА «Высота 102») успел потратить, а с банковских карт он попытался снять деньги, однако это ему не удалось.

У следствия имеются основания подозревать задержанного в совершении порядка 10 аналогичных эпизодов, совершенных на территории районов города. Так, задержанный признался, что украл кошелек у девушки в автобусе. Также он "прихватывал" и телефоны, однако не все аппараты ему удалось сбыть из-за установленных паролей. Жертвами карманника становились и другие граждане, которые в общественном транспорте неосмотрительно держали сумки открытыми либо хранили кошельки и другие ценные предметы в верхней одежде.

В отношении гастролера возбуждено уголовное дело.



