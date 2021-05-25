Волгоградское водохранилище наступает на два города





На волгоградском водохранилище в районе двух городов уровень воды поднялся выше неблагоприятной отметки. Как сообщили ИА «Высота 102» в Гидрометцентре РФ, так, около Дубовки превышение составило 2 сантиметра, около Камышина – 6 сантиметров. При этом в Гидрометцентре прогнозируют сохранение превышения уровня воды неблагоприятной отметки в этих населенных пунктах.

Напомним, на днях в Росводресурсах приняли решение о сохранении сбросов на Волжской ГЭС на уровне так называемой «рыбной полки» до 31 мая. До этого периода сбросные расходы составят 17000±500 куб.м/с.



