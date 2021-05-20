В волгоградском павильоне продавали краснокнижную рыбу





В павильоне в Советском районе Волгоградской области оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт реализации рыбы шемая, которая относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, рейды по торговым точкам проводились в рамках оперативно-профилактической операции под условным названием «Путина», которая продлится до 11 июня. Так, за прошедшие сутки полицейскими выявлены 9 фактов незаконной добычи и сбыта водных биоресурсов.

В Светлоярском районе на берегу Волги участковый уполномоченный полиции по подозрению в незаконной добыче водных биоресурсов задержал 42-летнего жителя Среднеахтубинского района. У мужчины были изъяты металлическая лодка с мотором, 2 капроновых ставные сети, рыба частиковых видов.

Подозреваемых в незаконном вылове рыбы запрещенными орудиями лова полицейские задержали и в Городищенском, Кумылженском, Иловлинском, Камышинском, Калачевском, Советском районах, в Волжском. У граждан были изъяты запрещенные сети и снасти, 2 лодки и рыба различных видов.

По всем фактам проводятся доследственные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



