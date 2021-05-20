В волгоградском павильоне продавали краснокнижную рыбу

Происшествия 20.05.2021 09:15
0
20.05.2021 09:15
В павильоне в Советском районе Волгоградской области оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт реализации рыбы шемая, которая относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, рейды по торговым точкам проводились в рамках оперативно-профилактической операции под условным названием «Путина», которая продлится до 11 июня. Так, за прошедшие сутки полицейскими выявлены 9 фактов незаконной добычи и сбыта водных биоресурсов.
В Светлоярском районе на берегу Волги участковый уполномоченный полиции по подозрению в незаконной добыче водных биоресурсов задержал 42-летнего жителя Среднеахтубинского района. У мужчины были изъяты металлическая лодка с мотором, 2 капроновых ставные сети, рыба частиковых видов.
Подозреваемых в незаконном вылове рыбы запрещенными орудиями лова полицейские задержали и в Городищенском, Кумылженском, Иловлинском, Камышинском, Калачевском, Советском районах, в Волжском. У граждан были изъяты запрещенные сети и снасти, 2 лодки и рыба различных видов.
По всем фактам проводятся доследственные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Реклама
В Волгограде врачи спасают девушку из пронзенного деревом автомобиля20.05.2021 15:30
Происшествия 20.05.2021 15:30
В детском саду в Тракторозаводском районе Волгограда массово заболели дети20.05.2021 12:26
Происшествия 20.05.2021 12:26
Экипаж самолета Boeing ослепили лучом лазерной указки под Волгоградом20.05.2021 09:44
Происшествия 20.05.2021 09:44
В Волгограде рухнувшая на иномарку ветка покалечила девушку-водителя19.05.2021 16:47
Происшествия 19.05.2021 16:47
Молодой волгоградец погиб под колесами машины из Калмыкии19.05.2021 11:07
Происшествия 19.05.2021 11:07
Саперы вывезли из огорода частного дома под Волгоградом пять артснарядов19.05.2021 09:21
Происшествия 19.05.2021 09:21
Таксист пострадал в ДТП с перевернутым грузовиком на трассе под Волгоградом (ВИДЕО)18.05.2021 15:27
Происшествия 18.05.2021 15:27
В Волгоградской области за сутки в ДТП пострадали пятеро человек18.05.2021 10:57
Происшествия 18.05.2021 10:57
Ранее судимые подростки ограбили жителя Волгоградской области18.05.2021 09:43
Происшествия 18.05.2021 09:43
В обезвоженном селе Волгоградской области вспыхнул пожар18.05.2021 09:37
Происшествия 18.05.2021 09:37
«Угрожает жизни пациентов»: в больнице Волгоградской области ищут разрушителей вертолетной площадки18.05.2021 08:27
Происшествия 18.05.2021 08:27
Удар и синхронный пируэт двух иномарок в центре Волгограда попал на видео17.05.2021 14:48
Происшествия 17.05.2021 14:48
Под Волгоградом полуживого ребенка вытащили из пруда17.05.2021 14:22
Происшествия 17.05.2021 14:22
Как VIP-персона: волгоградец установил спецсигналы на свою легковушку (ВИДЕО)17.05.2021 12:00
Происшествия 17.05.2021 12:00
Молодая девушка в Волгоградской области погибла в аварии17.05.2021 10:36
Происшествия 17.05.2021 10:36
Реклама