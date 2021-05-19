В Волгограде майор полиции догнала и задержала грабителя

Расследования 19.05.2021 10:48
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19.05.2021 10:48
Старший участковый отдела №8 управления МВД по Волгограду Валентина Евдокимова задержала грабителя, который похитил спиртное в супермаркете. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, обращение на имя начальника главка направил руководитель одной торговой сети с просьбой выразить благодарность майору полиции.
Кража из супермаркета была совершена еще 23 апреля. Один из покупателей взял с полки по одной бутылке коньяка и водки общей стоимостью 360 рублей, сложил их в пакет и выбежал из магазина, не заплатив. Попытки охранника и продавца его задержать не увенчались успехом. На улице сотрудники торговой точки заметили участкового уполномоченного полиции соседнего участка Валентину Евдокимову, которая, узнав, что они догоняют грабителя, не теряя ни минуты, бросилась в погоню. Валентина настигла вора на соседней улице. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что периодически злоупотребляет спиртным. В тот день у него не было денежных средств, и он решил похитить алкоголь в надежде, что его не догонят.
Спиртное у задержанного было изъято и возвращено в магазин. В отношении мужчины дознавателями отдела полиции № 8 Управления МВД России по г. Волгограду было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – «Грабеж», которое после сбора необходимых доказательств было направлено в суд для рассмотрения.
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