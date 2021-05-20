Работа для бывших мэров: осужденный экс-глава Михайловки Волгоградской области вернулся в бизнес





Сергей Фомин, бывший мэр Михайловки, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями, нашел работу в коммерческой компании. Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось дозвониться до приемной Сергея Фомина в Михайловке через структуры, входящие в группу компаний «РГР», зарегистрированную в Москве. Однако на месте Сергея Анатольевича не оказалось.

На сайте компании - АО «Росгражданреконструкция» - сообщается, что акционерное общество является одной из крупных отраслевых организаций в строительном комплексе Российской Федерации. «Наряду с осуществлением профилирующей деятельности — строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов жилищного, социально-бытового, административного и производственного назначения оно занимается выпуском цемента, сухих строительных смесей, сдает офисные и производственные площади в аренду, предоставляет гостиничные, столово-ресторанные и другие виды услуг», - цитата с сайта. Здесь же указываются контакты «Себряковцемента» и «Минводы «Себряковская» - производителей из Михайловки. Интересно, что Сергей Фомин до того, как возглавил администрацию городского округа Михайловка, трудился в ООО «ПСМ», которая имела отношение к производству минеральной воды.

Несколько лет назад в Михайловке было зарегистрировано ООО СПК "РГР", которое было ликвидировано в 2014 году. В городском округе впоследствии появилось ООО «ВСК-РГР», однако затем оно было присоединено к группе компаний "РГР". К слову, одним из руководителей «СПК-РГР» являлся Геннадий Кожевников, бывший глава городского округа Михайловка. В 2012 году экс-губернатор Волгоградской области Сергей Боженов отрешил Геннадия Кожевникова от должности на основании неисполнения ряда решений судов. На его место тогда пришел Николай Семисотов. Однако Геннадий Кожевников не пропал и перешел на работу в коммерческую структуру «Росгражданреконструкции», которую он покинул совсем недавно. Теперь в этой же области трудится и еще один бывший мэр Михайловки – Сергей Фомин.

Напомним, Сергей Фомин был приговорен к двум годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями. Также он не сможет в течение двух лет занимать должности в органах государственной и муниципальной власти.

Сергея Фомина обвиняли в том, что он, действуя вопреки интересам службы, с целью улучшения своего материального положения, зная о том, что местный предприниматель не исполняет условия договора аренды муниципального земельного участка, не предпринял мер к его расторжению. Тем самым, считало следствие, глава создал условия, препятствующие взысканию с недобросовестного арендатора денежных средств в качестве неосновательного обогащения в размере 2 165 707 рублей. Уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ было возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области.

На фото: бывшие главы городского округа Михайловка Геннадий Кожевников и Сергей Фомин.