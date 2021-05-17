Волгоградскую больницу возглавил военный врач с наградами

Здравоохранение 17.05.2021 17:25
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17.05.2021 17:25
Анатолий Калмыков утвержден в должности главного врача ГУЗ «Клиническая больница скорой помощи №15». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, новый главврач в 1987 году окончил Волгоградский медицинский институт, а в 1989 завершил обучение на военно-медицинском факультете при Саратовском медицинском институте. Анатолий Калмыков блестяще закончил факультет руководящего медицинского состава Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в 2004 году.
Свою карьеру он начал с должности начальника медицинской службы отдельного артиллерийско-пулемётного дивизиона в Закавказском военном округе. После чего стал главой приёмно-сортировочного взвода отдельного медицинского батальона, а с 1995 года там же начал работать ведущим хирургом. В 1999 году служил в структурах воинских подразделений Северо-Кавказского военного округа. 2010-ый год ознаменовался для Анатолия Калмыкова должностью замначальника медицинской службы Приволжско-Уральского военного округа. А в октябре того же года дошел до начальника медицинской службы Центрального военного округа.
В списке наград врача числятся орден «Мужества», медали «За отвагу», «За спасение погибавших», знаки отличия «За безупречную службу XX лет», благодарность Президента, грамота Президента РФ, именные часы Президента РФ и 17 медалей Министерства Обороны. В 2017 году был удостоен звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
Кандидатура Анатолия Калмыкова утверждена экспертным советом по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.
Ранее ГУЗ «Клиническая больница скорой помощи №15» возглавляла Елена Яшина.
Фото: пресс-служба комитета здравоохранения Волгоградской области
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