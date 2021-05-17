



До начала предварительного голосования для выдвижения в Государственную Думу кандидатов от партии «Единая Россия» осталась ровно неделя. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области интригующая ситуация среди участников праймериз сложилась лишь в Волжском округе №84. Здесь в предвыборной гонке сошлись два политических «тяжеловеса»: промышленник Олег Савченко и нынешний депутат Госдумы, бывший мэр Волгограда Ирина Гусева.

Политические эксперты, знакомые с ситуацией изнутри, убеждены – перевес на стороне Савченко. Госпожа Гусева, которая не хочет расставаться со статусом, утомила и руководство думы, и региональную власть, и избирателей — царские замашки больше не в тренде. Команда губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова явно держит дистанцию, давая парламентарию понять, что не будет никакой поддержки в реализации ее амбиций.

Ирины Гусевой уже давно не было ни на одном значимом мероприятии с участием региональных лидеров «ЕР» и политического актива. Вместе с тем, губернатор не раз публично обозначал Олега Савченко в своей команде. В минувшую пятницу волгоградского промышленника вновь запечатлели в первом ряду зала плечом к плечу с мэрами Волгограда и Волжского, где состоялся откровенный разговор с избирателями о предвыборных задачах партии.

Правда, одно из волгоградских изданий назвало это мероприятие сбором якобы недовольных бюджетников — не иначе, как с подачи Гусевой. Журналисты сами того не заметив, подтвердили важный посыл – экс-мэр стремительно летит вниз с политического небосклона. Деньги щедрого спонсора Ирины Гусевой на заказную публикацию оказались потрачены не просто зря, а на пользу оппоненту – Олегу Савченко. Интрига по округу разрешилась окончательно.

У единороссов, которых представляет в том числе хорошо узнаваемый Савченко, в целом неплохие перспективы на предстоящие парламентские выборы, поскольку остальные партии все еще «спят». «ЕР» однозначно сделает ставку на губернатора Андрея Бочарова, который возглавит выборный список. «"Единая Россия" по спискам возьмет процентов пятьдесят, с учетом того, что региональные списки будут возглавлять популярные губернаторы, и по спискам вполне может получить 50% и выше, соответственно, конституционное большинство ей будет обеспечено, — прогнозирует политолог Константин Калачев. — Кроме того, голосование в три дня создает дополнительные возможности, и я думаю, здесь мобилизационные проекты будут играть ключевую роль».

По словам эксперта, единороссы нацелены на обновление депутатского корпуса, и такая тенденция совсем не на руку действующим депутатам. Напомним, ранее от участия в предвыборной гонке отказались сразу три парламентария: Нина Черняева, Анна Кувычко и Татьяна Цыбизова. А вот Ирина Гусева со свойственным ей упорством решила идти напролом, хотя и у партийной верхушки, и руководства думы есть к ней вопросы, а вот поддержки региональной власти нет, в отличие от Савченко. На его стороне — мнение главы региона, а значит, что с большей долей вероятности Олег Владимирович обойдет госпожу Гусеву. Пойдет ли она дальше самовыдвиженцем — эксперты сомневаются.

Напомним, предварительное голосование по отбору кандидатов от «Единой России» в Волгоградской области пройдет по модели, подразумевающей участие в голосовании всех избирателей. В поддержку кандидатов можно высказаться через «Госуслуги» или в пункте для голосования: 30 мая в регионе будет открыто 297 счетных участков.