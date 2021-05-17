В Волгограде создатель домашней нарколаборатории заработал суровый срок





31-летнего волгоградца приговорили к 12 годам лишения свободы за производство мефедрона. Как сообщили ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного 5 ст.228.1 УК РФ (незаконное производство наркотического средства в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). В суде было установлено, что в марте прошлого года фигурант дела находился на заработках в Череповце, когда вступил в сговор с другим обвиняемым с целью производства наркотических средств. Вернувшись в Волгоградскую область, осужденный снял дом в станице Качалинская Иловлинского района, где организовал подпольную нарколабораторию. После интернет-сообщник указал место тайника, в котором хранились вещества и оборудование для производства мефедрона. Известно, что с 19 по 22 марта 2020 года волгоградец изготовил 570 граммов тяжелых синтетических наркотиков. В расследовании участвовали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, которые пресекли данную деятельность и прокуратура. Свою вину фигурант дела полностью признал. 31-летнего производителя наркотических средств приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. А дело сообщника сейчас находится на стадии расследования в рамках отдельного производства.



