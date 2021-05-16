Под Волгоградом сгорели два дома с сараями





Огонь оставил без крова сразу две семьи в Среднеахтубинском и Светлоярском районах Волгоградской области. Пожары произошли накануне днем в поселках Кировец и Светлый Яр, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Возгорание в доме площадью 100 квадратных метров на улице Зеленой в Кировце произошло в 13.48. Когда пожарные расчеты 19-й пожарно-спасательной части прибыли на место ЧП, коттедж горел по всей площади. Потушить огонь удалось только к 15.10. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Дом площадью 54 квадратных метра загорелся на улице Набережной в Светлом Яру в 14.40. Огонь перекинулся на стоявшие рядом с жилищем хозяйственные постройки площадью 15 и 24 квадратных метра. К прибытию пожарных расчетов здания горели целиком. Пожар ликвидировали только спустя два часа после вызова экстренных служб. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Во время пожаров никто не пострадал.