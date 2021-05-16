Под Волгоградом сгорели два дома с сараями

Происшествия 16.05.2021 08:23
0
16.05.2021 08:23
Огонь оставил без крова сразу две семьи в Среднеахтубинском и Светлоярском районах Волгоградской области. Пожары произошли накануне днем в поселках Кировец и Светлый Яр, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Возгорание в доме площадью 100 квадратных метров на улице Зеленой в Кировце произошло в 13.48. Когда пожарные расчеты 19-й пожарно-спасательной части прибыли на место ЧП, коттедж горел по всей площади. Потушить огонь удалось только к 15.10. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Дом площадью 54 квадратных метра загорелся на улице Набережной в Светлом Яру в 14.40. Огонь перекинулся на стоявшие рядом с жилищем хозяйственные постройки площадью 15 и 24 квадратных метра. К прибытию пожарных расчетов здания горели целиком. Пожар ликвидировали только спустя два часа после вызова экстренных служб. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Во время пожаров никто не пострадал.
Реклама
Иномарка в клочья: двое погибли в страшном ДТП на трассе в Волгоградской области16.05.2021 11:09
Происшествия 16.05.2021 11:09
В Волгограде на 15-летнюю школьницу наехала иномарка16.05.2021 10:40
Происшествия 16.05.2021 10:40
Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в центре Волгограда15.05.2021 17:38
Происшествия 15.05.2021 17:38
Под Волгоградом сторож причала спас упавшую в реку школьницу15.05.2021 15:19
Происшествия 15.05.2021 15:19
В Волгограде пассажир с пистолетом пытался остановить автобус15.05.2021 12:44
Происшествия 15.05.2021 12:44
Трехмесячный ребенок пострадал в перевернувшемся авто под Волгоградом15.05.2021 10:09
Происшествия 15.05.2021 10:09
Силовики нагрянули в тепличные города под Волгоградом15.05.2021 09:51
Происшествия 15.05.2021 09:51
Под Волгоградом дотла сгорела двухэтажная дача15.05.2021 09:17
Происшествия 15.05.2021 09:17
Спасался от удара: водитель иномарки сбил двух пешеходов в Волгограде14.05.2021 10:23
Происшествия 14.05.2021 10:23
Под Волгоградом пьяный водитель врезался в квадроцикл с 11-летним ребенком14.05.2021 09:55
Происшествия 14.05.2021 09:55
Водитель "Audi Q7" протаранил дерево, забор и три иномарки в Волгограде13.05.2021 16:13
Происшествия 13.05.2021 16:13
В Волгоградской области в «Путину» рыбу изымают килограммами13.05.2021 15:41
Происшествия 13.05.2021 15:41
Волгоградцу выстрелили в лицо из газового пистолета в очереди на автомойку13.05.2021 14:07
Происшествия 13.05.2021 14:07
Неблагодарный волгоградец выкрал щенков у заводчицы13.05.2021 12:57
Происшествия 13.05.2021 12:57
Выгорел полностью: сельчанин едва не погиб при пожаре в Волгоградской области13.05.2021 09:46
Происшествия 13.05.2021 09:46
Реклама