Главу района в Волгоградской области поймали на махинациях с землей

Борьба с коррупцией 14.05.2021 10:47
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14.05.2021 10:47
В превышении должностных полномочий уличен глава одного из районов Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).
По данным следствия, с 2017 года между районной администрацией и местным предпринимателем заключались договоры аренды земельных участков для размещения на них объектов дорожного сервиса. В середине прошлого года глава района решил продать один из указанных объектов недвижимости арендатору, при этом в нарушение норм действующего законодательства он изменил вид разрешенного использования земель, что повлекло снижение кадастровой и выкупной стоимости участка. Сумма сделки составила всего чуть больше 16 тысяч рублей, тогда как реальная цена должна была составлять не менее 146 тысяч рублей.
В результате преступных действий главы района муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму почти 130 тысяч рублей.
По информации ИА "Высота 102", полученной от источников в правоохранительных органах, в превышении должностных полномочий подозревается глава Нехаевского района Сергей Кузнецов.
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