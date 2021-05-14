Главу района в Волгоградской области поймали на махинациях с землей





В превышении должностных полномочий уличен глава одного из районов Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По данным следствия, с 2017 года между районной администрацией и местным предпринимателем заключались договоры аренды земельных участков для размещения на них объектов дорожного сервиса. В середине прошлого года глава района решил продать один из указанных объектов недвижимости арендатору, при этом в нарушение норм действующего законодательства он изменил вид разрешенного использования земель, что повлекло снижение кадастровой и выкупной стоимости участка. Сумма сделки составила всего чуть больше 16 тысяч рублей, тогда как реальная цена должна была составлять не менее 146 тысяч рублей.

В результате преступных действий главы района муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму почти 130 тысяч рублей.

По информации ИА "Высота 102", полученной от источников в правоохранительных органах, в превышении должностных полномочий подозревается глава Нехаевского района Сергей Кузнецов.