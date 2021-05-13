В Волгограде и Волжском откроются новые сосудистые центры





Региональные сосудистые центры (РСЦ) организуют на базе больницы №15 в Красноармейском районе Волгограда и больнице им. Фишера в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, сейчас в регионе действуют три РСЦ: в областной больнице №1, больнице скорой помощи №25 и кардиоцентре.

О необходимости открыть еще два сосудистых центра сегодня заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе выездного совещания в облбольнице. «Это полностью закроет потребности Волгоградской области по этому направлению», — отметил глава региона.





В больнице губернатор увидел, как работает приемное отделение в отремонтированном хирургическом комплексе, операционный блок и открытый в декабре 2020 года РСЦ. Последний оснащен современным оборудованием, включая ангиографический комплекс, аппарат МРТ, операционный микроскоп и другим, что позволяет проводить высокотехнологичные вмешательства на головном мозге. С конца прошлого года помощь здесь получили 470 пациентов с инсультом.

Волгоградская областная больница оказывает помощь жителям всего региона, сюда приезжают из сел и хуторов. С 2014 года власти модернизируют это учреждение здравоохранения, на это потрачено более полумиллиарда рублей. В облбольнице открыт первый в Волгоградской области Центр амбулаторной онкологической помощи. Помимо модернизации отделений поработали и над внешним видом учреждения — обустроена прилегающая территория по образцу благоустройства больницы №7. Следующие на очереди за деревьями, газонами и ровными тротуарами — больница №15 и больничный комплекс, сообщил на выездном совещании глава Волгограда Виталий Лихачев.