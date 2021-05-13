Расследования 13.05.2021 11:19
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13.05.2021 11:19
Перед судом в Волгограде предстанет 50-летний местный житель, который половину своей жизни скрывался от правосудия из-за совершенной 26 лет назад расправы над приятелем. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.108 УК РСФСР (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее за собой смерть потерпевшего).
По данным следствия, поздно вечером 14 сентября 1995 года сотрудники ППС обнаружили на проезжей части 3-ей Продольной магистрали 25-летнего мужчину с множественными ножевыми ранениями в области груди и живота. Потерпевший сообщил правоохранителям, что на него напал приятель, но его имя назвать не успел, так как умер. Личность злоумышленника тогда установили, но задержать не смогли, так как он скрылся от правоохранительных органов. Его объявили в розыск, а обвинение предъявили заочно. Позже расследование уголовного дела было приостановлено.
В текущем году была получена информация о том, что разыскиваемый находится в Волгоградской области, но постоянного места жительства и регистрации не имеет, нигде не работает, перебивается случайными заработками, в том числе подрабатывая водителем такси на автомобиле своего приятеля. Его задержали в январе текущего года. Фигурант уголовного дела находится под стражей.
Установлено, что причиной расправы над потерпевшим стал бытовой конфликт. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Дзержинского района.
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