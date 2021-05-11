В Волгограде шесть УК банкротят из-за многомиллионных долгов

Общество 11.05.2021 16:40
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11.05.2021 16:40
Шести управляющим компаниям Волгограда грозит банкротство из-за огромных долгов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, соответствующие заявления приняты судом. В рамках предстоящего рассмотрения дел запрошены сведения о финансовом состоянии и имуществе УК для включения в конкурсную массу. В частности, с требованием о признании банкротом ООО «Управляющая организация «Гала Парк» обратился индивидуальный предприниматель. Сумма задолженности управляющей компании составила более 11 миллионов рублей. Заявителем в деле банкротства еще пяти УК выступают ООО «Концессии теплоснабжения». Этой компании задолжали ООО «Комфорт-Сервис» (2,8 миллиона рублей), УК «Волга-Комсервис» (12,2 миллиона рублей), ООО «Аварийно-ремонтная служба» (3 миллиона рублей), ООО «Группа компаний «Южные районы» (5 миллионов рублей). Некоторые из этих управляющих компаний давно на слуху. В частности, они неоднократно получали крупные штрафы по результатам проверок госжилинспекции. На безобразную работу УК "Гала Парк" неоднократно жаловались в редакцию ИА "Высота 102" жители аварийных домов. А управляющая компания "Аварийно-ремонтная служба" оставила без входной подъездной двери дом №13 по ул. Маресьевой, которую удалось вернуть на место после огласки этой истории.
Напомним, в апреле этого года инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области приняла решение об исключении из реестра лицензий сведений обо всех многоквартирных домах, находящихся в управлении УК «Родниковая долина» и «ЖКХ Алдан», на основании признания данных организаций банкротами. Управляющие компании работали в Советском районе Волгограда и в Волжском.
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