«Гала, не топи!»: жители тонущего дома в Волгограде требуют лишить лицензии непробиваемую УК

Общество 21.10.2020 18:11
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21.10.2020 18:11
Жители дома №40 по ул. Салтыкова-Щедрина в Тракторозаводском районе Волгограда требуют принятия немедленных мер к управляющей компании «Гала Парк», бездействие которой может привести к разрушению старой двухэтажки. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», жильцы сидят без отопления из-за течи в трубопроводе в подвале дома. Рабочие провели осмотр подвала еще три недели назад, зафиксировали течь и удалились, сообщив, что требуется сварка. С той поры жильцы каждый день звонят в диспетчерскую УК и оставляют заявки на ремонт системы отопления. На том дело и заканчивалось. За прошедшие после публикации сутки ситуация ухудшилась – из трубы теперь бьет фонтан. Жители дома, которые ушли на работу в вечернюю смену, боятся, что утром они не смогут пробраться к своим квартирам. «У нас уже такое было – вода из затопленного подвала доходила до почтовых ящиков, - рассказывают волгоградцы. – И это уже не говоря о том, что наш дом старый и мы просто боимся, что вода подтопит фундамент и наша двухэтажка рухнет».
Корреспондент ИА «Высота 102» уже второй день безуспешно пытается дозвониться в офис УК «Гала Парк», указанный на сайте компании, расположенный по адресу ул. Канатчиков, 22 по телефону 99-14-04, однако трубку ни разу не взяли.
«Почему эту компанию не лишают лицензии? Кто доверил ей управлять домами, если она ими не управляет, а только собирает какие-то сумасшедшие платежи?», - возмущаются горожане.
К слову, накануне в инспекции госжилнадзора Волгоградской области сообщили об исключении из реестра лицензий Волгоградской области сведений об управлении двумя многоквартирными домами в Волгограде в отношении управляющей организации ООО "Управляющая организация «Гала Парк» - домами № 3 по ул. Московская и № 2 ул. Жирновская в Волгограде. Между тем, в управлении «Гала Парка» осталось более ста домов в областном центре. Когда статья была уже подготовлена для публикации, жители дома сообщили, что рабочие около шести вечера закончили ремонт трубы. Правда, теперь в доме пропала холодная вода. Жильцы боятся, что им снова придется ждать очередного визита рабочих не меньше месяца
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