«Глазам не верим»: в подъезд волгоградской многоэтажки вернули исчезнувшую дверь





Жители дома №13 по ул. Маресьевой в Кировском районе Волгограда не верят своим глазам – на входе в подъезд, наконец, установили дверь, которая исчезла в неизвестном направлении около месяца назад. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, теперь, наконец, в квартирах на первом этаже потеплело, а родителям больше не надо кутать маленьких детей, спасая их от простуд.

Как удалось выяснить ИА «Высота 102», выполнили свои обязанности по содержанию общедомового имущества сотрудники УК «Аварийно-ремонтная служба», которые ранее не обращали внимания на проблему жильцов. Более чуткими к жалобам жителей дома в управляющей компании стали после вмешательства главы Кировского района Сергея Семененко.





Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что около месяца назад кто-то повредил входную дверь в подъезде дома №13 по ул. Маресьевой, в результате чего она повисла на одной петле. О случившемся сообщили в УК «АРС», сотрудникам которой оставалось только приварить петли и закрепить дверь. Однако никто из УК в дом так и не наведался, зато жильцов на их жалобы, что без входной двери в квартирах стало прохладнее, укорили – мол, не на крайнем же севере живете. Потом дверь и вовсе куда-то исчезла. И вот, наконец, у этой истории случился счастливый финал.



