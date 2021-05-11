Общество 11.05.2021 14:42
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11.05.2021 14:42
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров телеграмму с соболезнованиями президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, глава региона также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стрельбы в казанской школе.
Напомним, вооруженный преступник открыл стрельбу сегодня утром в гимназии №175 в Казани. Восемь человек погибли, еще 21 пострадал, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Во всех школах Казани отменены уроки, 12 мая в Татарстане объявлен траур.
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