В Волгоградской области «сворачивают» паводок





На Волжской ГЭС с сегодняшнего дня началось уменьшение сбросов воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росводресурсах, с пятого мая объем сбросов составил 23000 кубометров в секунду. Завтра этот показатель уменьшится до 21 тысячи, седьмого мая – до 19 тысяч. С 8 по 10 мая объем сбросов составит 17 тысяч кубометров в секунду.

Напомним, Росводресурсы увеличили период максимального сброса на Волгоградском водохранилище до 4 мая. Ранее планировалось ограничить этот период вторым мая. Между тем, ранее в администрации Волгоградской области сообщили о завершении работы выездной комиссии по обследованию водных объектов Волго-Ахтубинской поймы. Так, специалисты облкомприроды, дирекции водохозяйственного строительства и природного парка оценили состояние пойменных водных объектов после весеннего паводка и пришли к выводу, что в лучшей степени оказались обводнёнными ерики и озера, где были проведены мероприятия по расчистке, экологической реабилитации и ремонту водопропускных сооружений.







