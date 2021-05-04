Вирус не сдает позиции: в Волгоградской области от COVID-19 скончались семь человек

Здравоохранение 04.05.2021 18:27
0
04.05.2021 18:27
Семь жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19 за прошедшие сутки, все они поздно обратились за медицинской помощью либо не стали вызывать врачей вовсе. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе, 71-летние мужчина и женщина из Котовского и Чернышковского районов мучились дома две недели, прежде чем сообщить медикам о своем самочувствии. Известно, что оба страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Также врачам не удалось спасти 74-летнего жителя Волгограда, двух волжан, которым было по 64 года, 54-летнего мужчину из Михайловки и 62-летнего жителя Котельниковского района. У них также были хронические заболевания, в том числе эндокринной и мочевыделительной систем.
Всего за минувшие сутки заражение коронавирусом в Волгоградской области подтвердилось у 98 человек. Из стационаров выписали после выздоровления 68 жителей Волгоградской области.
Реклама
Смертоносный вирус убил семерых жителей Волгоградской области30.04.2021 12:27
Здравоохранение 30.04.2021 12:27
Инструкция для пациентов от экспертов ОМС: как получить медицинскую помощь в федеральном центре30.04.2021 10:32
Здравоохранение 30.04.2021 10:32
Россия выступила организатором международной публичной дискуссии «Измерения для здоровья»30.04.2021 09:58
Здравоохранение 30.04.2021 09:58
В Волгоградской области коронавирус убил еще шестерых человек29.04.2021 13:54
Здравоохранение 29.04.2021 13:54
Вакцинация от коронавирусной инфекции сформирует устойчивый иммунитет29.04.2021 09:12
Здравоохранение 29.04.2021 09:12
В волгоградском МИАЦ – новый директор29.04.2021 08:07
Здравоохранение 29.04.2021 08:07
Антирекорд суточной смертности зафиксирован в Волгоградской области28.04.2021 12:14
Здравоохранение 28.04.2021 12:14
Упустили время: четверо сердечников умерли от COVID-19 в Волгоградской области26.04.2021 13:39
Здравоохранение 26.04.2021 13:39
Убийственные цифры: COVID-19 продолжает губить жителей Волгоградской области25.04.2021 15:31
Здравоохранение 25.04.2021 15:31
Клиника №1 ВолгГМУ отмечает 15-летие24.04.2021 11:24
Здравоохранение 24.04.2021 11:24
Беременных волгоградок будут чаще проверять на COVID-1924.04.2021 09:33
Здравоохранение 24.04.2021 09:33
Волгоградский профессор в сети предлагает стать врачами-ортодонтами за 7 минут23.04.2021 17:05
Здравоохранение 23.04.2021 17:05
В Волгоградской области молодой мужчина и трое пенсионеров скончались от COVID-1923.04.2021 16:52
Здравоохранение 23.04.2021 16:52
Волгоградский трансплантолог пошел на повышение23.04.2021 08:41
Здравоохранение 23.04.2021 08:41
Старики продолжают умирать от COVID-19 в Волгоградской области22.04.2021 13:54
Здравоохранение 22.04.2021 13:54
Реклама