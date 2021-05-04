Здравоохранение

Вирус не сдает позиции: в Волгоградской области от COVID-19 скончались семь человек

Здравоохранение 04.05.2021 18:27
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04.05.2021 18:27


Семь жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19 за прошедшие сутки, все они поздно обратились за медицинской помощью либо не стали вызывать врачей вовсе. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе, 71-летние мужчина и женщина из Котовского и Чернышковского районов мучились дома две недели, прежде чем сообщить медикам о своем самочувствии. Известно, что оба страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Также врачам не удалось спасти 74-летнего жителя Волгограда, двух волжан, которым было по 64 года, 54-летнего мужчину из Михайловки и 62-летнего жителя Котельниковского района. У них также были хронические заболевания, в том числе эндокринной и мочевыделительной систем.
Всего за минувшие сутки заражение коронавирусом в Волгоградской области подтвердилось у 98 человек. Из стационаров выписали после выздоровления 68 жителей Волгоградской области.

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