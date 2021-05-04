Волгоградский губернатор оценил новый завод по производству детского питания

Экономика 04.05.2021 16:25
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04.05.2021 16:25
Детское питание на растительной основе, аналогов которому нет в мире, начнут выпускать на новом заводе в Городищенском районе Волгоградской области. Высокую оценку готовящейся к открытию производственной линии дал сегодня губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Глава региона осмотрел производственный корпус, склад готовой продукции и испытательную лабораторию. Новые продукты для детского питания на растительной основе будут производить с использованием закваски – первые образцы уже изготовлены и успешно проходят экспертизу. Запуск производства позволит расширить и без того значительный ассортимент компании «Сады Придонья». Таким образом, в ближайшее время будет реализован еще один инвестиционный проект, который укрепит позиции предприятия и региона на российском и мировом рынках.
«Сады Придонья» — это не просто предприятие Волгоградской области. Это компания — всероссийский лидер в своем сегменте. И важно, что она не останавливается: с помощью государственной поддержки реализован ряд проектов, которые позволяют прочно удерживать ведущие позиции. Продолжается расширение производственных мощностей и поиск новых видов продукции. Это компания, которая опирается на лучший мировой опыт и создает свой, используя российские технологии, определяет новые тенденции», — отметил губернатор Волгоградской области.
У руководства компании и власти выстроены партнерские отношения. В Волгоградской области для инвесторов предусмотрено более полсотни мер государственной поддержки. В частности, при участии региона уже введены в эксплуатацию 2,2 тысячи га орошаемых участков земли для выращивания собственной плодоовощной продукции предприятия, в этом году планируется ввести еще 405,7 га. Компания, в свою очередь, помогает решать не только задачи экономического, но и социального плана: обеспечение жителей поселка Сады Придонья водой, газом, транспортной доступностью, оснащение медицинского центра. Для сотрудников предприятия строится жилье и сопутствующая инфраструктура, в том числе детсад на 80 мест.
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