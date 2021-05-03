Экология

Съемку из космоса заказали для Волгоградской области

Экология 03.05.2021 14:09
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03.05.2021 14:09


Космическую съемку Ольховского лесничества в Волгоградской области заказало ФГБУ «Рослесинфорг». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, изучение земной поверхности в этом районе обойдется бюджету в 146,9 тысячи рублей. Отмечается, что границы объектов работ по лесоустройству на территории Ольховского лесничества Волгоградской области составляют 26 545 га. Исполнитель контракта должен будет провести дистанционное зондирование участков земли (космическую съемку) на этой территории. Для чего она проводится, в документах закупки не поясняется.
Отметим, что дистанционное зондирование леса осуществляется для того, чтобы проводить инвентаризацию леса, позволяющую выявить проблемы лесной местности. Происходит оценка ущерба лесу, произведённого пожарами, болезнями, вырубкой и загрязнениями.

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