



Все расходы на транспортировку тел жертв страшной аварии в Ставропольском крайе, на погребение и траурные церемонии взяли на себя власти региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, созданном в связи с произошедшей трагедией, первые похороны могут состояться уже завтра, однако окончательное решение примут семьи погибших.

Напомним, 3 мая в Волгоградской области объявлено днем траура. В этот день запрещены все увеселительные мероприятия. Напомним, в автокатастрофе в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края погибли пятеро юных спортсменок из волгоградской школы олимпийского резерва №2, которые ехали на соревнования по баскетболу в Черкесск. Еще девять человек получили травмы разной степени тяжести. Семерых пострадавших транспортируют в московские клиники по указанию министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Уголовное дело расследует главное следственное управления СК РФ.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.











