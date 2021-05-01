Спорт

Первый гол за восемь матчей: волгоградский «Ротор» одержал долгожданную победу в РПЛ

Спорт 01.05.2021 16:08
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01.05.2021 16:08


Сегодня волгоградский «Ротор» вырвал победу в матче с «Ахматом» из Грозного в 28-ом туре первенства РПЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», игра закончилась со счетом 1:0. В начале матча болельщики и игроки почтили минутой молчания память погибших накануне в Ставропольском крае пятерых воспитанниц волгоградской спортивной школы олимпийского резерва №2, а также недавно ушедшего из жизни матч-менеджера "Ротора" Романа Троицкого.
Первый тайм волгоградцы провели с небольшим преимуществом над соперником. И на 23-ой минуте нападающий Алексей Щепкин забил долгожданный гол – первый за последние восемь матчей в серии игр в РПЛ. Правда, уже через десять минут волгоградцы могли пропустить мяч. Однако вратарь Чондрич спас ворота.
Вторая половина матча оказалась более нервной. "Ахмат" и "Ротор" обменялись ударами в штангу ворот противника. Причем соперник ближе к концу матча стал играть более активно, предприняв ряд атак. Острый момент случился уже в добавленное время, когда мяч, отправленный игроком "Ахмата", ударил в перекладину ворот "Ротора". 
Таким образом, волгоградский клуб одержал первую домашнюю победу в этом сезоне. Лучшим игроком сегодняшнего матча  признан волгоградский вратарь Йосип Чондрич. "Ротор" поднялся с 15-ого места на 14-ую строчку в турнирной таблице РПЛ. 

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