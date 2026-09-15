Подросток отработает 140 часов за разбитую остановку в Волгограде

Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил к 140 часам обязательных работ 17-летнего подростка, который в мае этого года разбил остекление остановки «Монолит».

В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что несовершеннолетний, как установлено, испортил имущество из хулиганских побуждений. Остановку он разбил, нанеся не менее 10 ударов ногами по стеклу, что подтверждается видеозаписями с камер видеонаблюдения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм).

Ущерб от хулиганских действий подростка составил 55 тысяч рублей. Свою вину он признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU