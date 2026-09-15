Военным передали десятки конфискованных у волгоградцев авто

91 автомобиль, конфискованный у их владельцев в Волгоградской области за пьяное вождение, передан на нужды Минобороны РФ. Об этом сообщило ГУФССП России по региону, сотрудники которого с начала года изымали транспортные средства у нарушителей.

Машины направлены в зону СВО для помощи военнослужащим при выполнении боевых задач.

Судебные приставы регулярно оказывают помощь тем, кто находится «за ленточкой». Для них формируются гуманитарные грузы, а также на добровольные взносы закупается необходимое оборудование, медикаменты и предметы первой необходимости.

Фото: ГУФССП Росси по Волгоградской области