В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублей

Расследования 27.04.2021 16:40
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27.04.2021 16:40
Перед судом в Волгограде предстанут директор и бенефициар управляющей компании по обвинению в присвоении 15,2 миллиона рублей. Об этом, как передает ИА "Высота 1022, сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемые с ноября 2015 года по июнь 2018 года совершали хищения денежных средств, поступавших на счет управляющей организации в качестве оплаты услуг за потребленную электроэнергию. Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признают. Расследование проводили сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура региона посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Как стало известно информагентству, в деле фигурирует ООО "Уютный город". Директор и бенефициар управляющей компании предстанут перед Центральным районным судом Волгограда. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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