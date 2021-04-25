



Волгоградский предприниматель Вадим Рудыкин застрелился во время прямого эфира в социальной сети. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, он лишил себя жизни на глазах подписчиков. Что побудило мужчину это сделать, выясняют следователи. В СУ СКР по Волгоградской области пока не комментируют произошедшее. Известно, что все произошло накануне. Трансляцию предприниматель вел, находясь в своей квартире.

На страничке Вадима Рудыкина в Instagram указано, что он является учредителем салона «Формула красоты», который работает с 1997 года в Волгограде. В апреле предприниматель отметил свой 44-й день рождения.

Фото со странички Вадима Рудыкина в Instagram