Президент России объявил выходными с 1 по 10 мая





Майские праздники в этом году будут непрерывными выходными днями, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральные СМИ. Такое решение принял сегодня президент России Владимир Путин, согласившись с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Ранее, напомним, планировалось, что первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила с учетом нынешней эпидемиологической ситуации сделать праздники непрерывными, чтобы россияне меньше пользовались общественным транспортом, так как у них отпадет необходимость возвращаться в город и вновь выезжать из него.

Путин в ответ подчеркнул, что следует прислушиваться к мнению специалистов, особенно тех, кто последний год борется с COVID-19.

"Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", — сказал президент.

Майские выходные продлятся 10 дней - с 1 по 10 мая включительно. 11 мая будет уже рабочим днем.



