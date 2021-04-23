Федеральные новости

Президент России объявил выходными с 1 по 10 мая

Федеральные новости 23.04.2021 13:47
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23.04.2021 13:47


Майские праздники в этом году будут непрерывными выходными днями, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральные СМИ. Такое решение принял сегодня президент России Владимир Путин, согласившись с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Ранее, напомним, планировалось, что первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила с учетом нынешней эпидемиологической ситуации сделать праздники непрерывными, чтобы россияне меньше пользовались общественным транспортом, так как у них отпадет необходимость возвращаться в город и вновь выезжать из него.
Путин в ответ подчеркнул, что следует прислушиваться к мнению специалистов, особенно тех, кто последний год борется с COVID-19.
"Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", — сказал президент.
Майские выходные продлятся 10 дней - с 1 по 10 мая включительно. 11 мая будет уже рабочим днем. 

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