Здравоохранение

Эпидемия простуд в Волгоградской области идет на спад

Здравоохранение 21.04.2021 07:58
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21.04.2021 07:58


В Волгоградской области по сравнению с предыдущей неделей снизилось количество заболевших острыми респираторными инфекциями. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, уровень заболеваемость острыми респираторными инфекциями населения в целом и в детских возрастных группах находился ниже эпидемических порогов, также отмечен отрицательный темп прироста количества заболевших – снижение на 7%. Из числа заболевших 52% составляют дети.
Госпитализация потребовалась 1,7% больным, остальные пациенты получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях и выздоравливают в домашних условиях.
По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»,  среди лиц с признаками ОРВИ в пейзаже циркулирующих вирусов определяется широкий спектр вирусов не гриппозной этиологии – парагрипп, метапневмовирус, риновирус, а также возбудитель Covid-19. Вирусы гриппа не определяются.

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